Трамп намекнул на возможность освобождения находящихся в заключении в КНДР американцев

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter намекнул на возможность освобождения трёх американцев, находящихся в заключении в северокорейском трудовом лагере.

«Всем известно, что предыдущая администрация в течение долгого времени добивалась освобождения трёх заключённых из трудового лагеря в Северной Корее, но безрезультатно. Следите за новостями!» — написал он.

Агентство «Рёнхап» сообщало, что в случае успеха переговоров между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, трое американских граждан, обвиняемых в подрывной деятельности на территории Северной Кореи, могут быть отпущены.

По данным СМИ американцы были перевезены из места заключения в один из отелей на окраине Пхеньяна.

Ранее Трамп заявил, что время и место его встречи с Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.

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