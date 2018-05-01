Трамп заявил, что детали его встречи с Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что время и место его встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни.

«Мы прорабатываем встречу. Я думаю, что это объявят в ближайшие пару дней, место и дату», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне или в Сингапуре.

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