Трамп заявил, что детали его встречи с Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что время и место его встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни.

«Мы прорабатываем встречу. Я думаю, что это объявят в ближайшие пару дней, место и дату», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне или в Сингапуре.