Трамп заявил, что детали его встречи с Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что время и место его встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни.
«Мы прорабатываем встречу. Я думаю, что это объявят в ближайшие пару дней, место и дату», — сказал глава государства.
Ранее Трамп заявил, что может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне или в Сингапуре.
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