Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре
- Reuters
Об этом американский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Белом доме.
«Мы рассматриваем различные страны, в том числе Сингапур. И мы также говорим о возможности (проведения встречи. — RT) в демилитаризованной зоне», — приводит слова Трампа Politico.
Ранее Трамп заявил, что не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте «Пханмунджом» в демилитаризованной зоне.