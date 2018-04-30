Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве места для проведения его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, помимо демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, рассматривается Сингапур.

Об этом американский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Белом доме.

«Мы рассматриваем различные страны, в том числе Сингапур. И мы также говорим о возможности (проведения встречи. — RT) в демилитаризованной зоне», — приводит слова Трампа Politico.

Ранее Трамп заявил, что не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте «Пханмунджом» в демилитаризованной зоне.