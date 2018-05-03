Пушков прокомментировал сообщения о планах по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал сообщения о планах американской стороны по выдвижению кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Прежде чем выдвигать Трампа на премию мира за его «усилия» по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове, надо дождаться результатов этих усилий. Пока никакого решения проблемы ещё нет. В своё время (экс-президенту США Бараку. — RT) Обаме дали премию мира лишь за болтовню о мире. И сейчас: слов много — итога нет», — написал он.

Ранее СМИ сообщали, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает Трампа достойным Нобелевской премии мира.

Впоследствии американский лидер прокомментировал данное заявление.

Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2009 году.