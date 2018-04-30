СМИ: Президент Южной Кореи считает Трампа достойным Нобелевской премии мира

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин полагает, что американский лидер Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает Europa Press.

Как отмечается, по словам южнокорейского лидера, Трамп достоин премии за усилия, направленные на сдерживание ядерной программы КНДР и урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Ранее в сенате США допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил вручить Нобелевскую премию мира лидерам Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ину и Ким Чен Ыну.

В 2009 году лауреатом Нобелевской премии мира стал Барак Обама, занимавший в то время пост президента США.