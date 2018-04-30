СМИ: Президент Южной Кореи считает Трампа достойным Нобелевской премии мира

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин полагает, что американский лидер Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира.
СМИ: Президент Южной Кореи считает Трампа достойным Нобелевской премии мира
  • Reuters

Об этом сообщает Europa Press.

Как отмечается, по словам южнокорейского лидера, Трамп достоин премии за усилия, направленные на сдерживание ядерной программы КНДР и урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Ранее в сенате США допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил вручить Нобелевскую премию мира лидерам Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ину и Ким Чен Ыну.

В 2009 году лауреатом Нобелевской премии мира стал Барак Обама, занимавший в то время пост президента США.

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