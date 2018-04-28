Пушков предложил вручить Нобелевскую премию мира лидерам Южной Кореи и КНДР вместо Трампа
- Reuters
«Нобелевскую премию за развитие на Корейском полуострове Трамп, конечно, не заслужил. Трамп в основном угрожал войной», — написал он в Twitter.
Сенатор считает логичным, если награду при продолжении выполнения мирного сценария получат лидеры Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын.
«А Трамп пока и отказа Пхеньяна от ядерного оружия не добился», — подчеркнул Пушков.
По его словам, вручение премии мира под надуманным предлогом дискредитирует её значимость.
«В 2009 её ни за что — за пустую болтовню — присудили Обаме, после чего он разбомбил Ливию. Премию мира нельзя превращать в фейк. Мир и так уже тонет в фейках», — заключил сенатор.
Ранее в сенате США допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.
В 2009 году лауреатом Нобелевской премии мира стал Барак Обама, занимавший в то время пост президента США.