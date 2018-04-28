Пушков предложил вручить Нобелевскую премию мира лидерам Южной Кореи и КНДР вместо Трампа

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение американского сенатора Линдси Грэма вручить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу за урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
Пушков предложил вручить Нобелевскую премию мира лидерам Южной Кореи и КНДР вместо Трампа
  • Reuters

«Нобелевскую премию за развитие на Корейском полуострове Трамп, конечно, не заслужил. Трамп в основном угрожал войной», — написал он в Twitter.

Сенатор считает логичным, если награду при продолжении выполнения мирного сценария получат лидеры Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын.

«А Трамп пока и отказа Пхеньяна от ядерного оружия не добился», — подчеркнул Пушков.

По его словам, вручение премии мира под надуманным предлогом дискредитирует её значимость.

«В 2009 её ни за что — за пустую болтовню — присудили Обаме, после чего он разбомбил Ливию. Премию мира нельзя превращать в фейк. Мир и так уже тонет в фейках», — заключил сенатор.

Ранее в сенате США допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.

В 2009 году лауреатом Нобелевской премии мира стал Барак Обама, занимавший в то время пост президента США.

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