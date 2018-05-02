Трамп прокомментировал предложение наградить его Нобелевской премией мира

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин посчитал американского коллегу достойным Нобелевской премии мира.

«Я думаю, Мун Чжэ Ин очень добр, что предложил подобное», — цитирует Трампа The Hill.

По словам Трампа, ему нужен только мир.

«Главное, что нам нужно, это мир. Это было большой проблемой, но я считаю, что всё получится. Посмотрим. Но я думаю, что президент Южной Кореи очень щедр, и я ценю это», — сказал американский лидер.

Ранее СМИ сообщали, что президент Южной Кореи считает Трампа достойным Нобелевской премии мира.

Также в сенате США допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.