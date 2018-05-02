Трамп прокомментировал предложение наградить его Нобелевской премией мира
«Я думаю, Мун Чжэ Ин очень добр, что предложил подобное», — цитирует Трампа The Hill.
По словам Трампа, ему нужен только мир.
«Главное, что нам нужно, это мир. Это было большой проблемой, но я считаю, что всё получится. Посмотрим. Но я думаю, что президент Южной Кореи очень щедр, и я ценю это», — сказал американский лидер.
Ранее СМИ сообщали, что президент Южной Кореи считает Трампа достойным Нобелевской премии мира.
Также в сенате США допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.