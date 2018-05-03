Американские конгрессмены обратились в Нобелевский комитет с просьбой вручить Трампу премию

Американские конгрессмены, представляющие Республиканскую партию, обратились в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия в контексте решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

«С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею для завершения северокорейской стороной своей незаконной программы разработки оружия (массового поражения. — RT), а также для того, чтобы принести мир в регион», — говорится в обращении.

По их мнению, политика американского лидера «мир через силу» приносит результат.

«Мы полагаем, что никто так не достоин признания (Нобелевского. — RT) комитета в 2019 году, как президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всём мире», — утверждают конгрессмены.

Ранее СМИ сообщали, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает Трампа достойным Нобелевской премии мира.

Впоследствии американский лидер прокомментировал данное заявление.