Пушков: жёсткие тарифные меры США будут сохранены

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По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, тарифные меры США в отношении продукции из стран Европейского союза будут сохранены. Об этом он сообщил в своём Twitter.

«(Президенту Франции Эммануэлю. — RT) Макрону предстоит убедиться: цена объятий (президента США Дональда. — RT) Трампа невелика. Жёсткие тарифные меры США будут сохранены. Дружба дружбой, но Аmerica — first!» — написал он.

8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали в размере 25% и на импорт алюминия — в размере 10%.

Позднее Макрон заявил, что вероятное введение США пошлин на продукцию из стран ЕС, которое запланировано на 1 мая, можно сравнить с торговой войной.

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