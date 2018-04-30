В ЕС заявили о готовности защищать свои интересы в торговом споре с США

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров договорились продолжить диалог с администрацией США с целью добиться отмены введённых Соединёнными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства заявление пресс-службы британского премьера.

«Стороны отметили важность (для ЕС. — RT) наших стальной и алюминиевой отраслей и обратили внимание на обеспокоенность (представителей этих отраслей. — RT) воздействием введённых США тарифов. Лидеры договорились продолжить работу с администрацией США и остальными странами ЕС, целью которой является полный вывод (европейской стали и алюминия. — RT) из-под американских пошлин», — отмечается в тексте.

8 марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали в размере 25% и на импорт алюминия — в размере 10%.

Позднее Макрон заявил, что вероятное введение США пошлин на продукцию из стран ЕС, которое запланировано на 1 мая, можно сравнить с торговой войной.

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