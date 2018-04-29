Пушков: Европа примет условия США в рамках торгового спора

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал возможный исход торгового спора США и стран-членов Европейского союза.

«США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У неё почти нет потенциала сопротивления США», — написал он.

Ранее СМИ передавали, что Соединённые Штаты выдвинули требование странам Европейского союза и Канаде согласиться на квоты на экспорт металлов в США.

8 марта американский лидер Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали в размере 25% и на импорт алюминия в размере 10%.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вероятное введение США пошлин, которое запланировано на 1 мая 2018 года, можно сравнить с торговой войной.

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