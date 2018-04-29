СМИ сообщили, что США выдвинули ультиматум ЕС и Канаде в «торговой войне»

Соединённые Штаты выдвинули требование странам Европейского союза и Канаде согласиться на квоты на экспорт металлов в США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

В свою очередь, министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт полагает, что в ходе «торговой войны» ни одна из сторон не одержит победу.

«Торговая война — это поражение для всех. При обдумывании ответных действий нужно сохранять хладнокровие, но основной принцип заключается в том, что в торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать её любой ценой», — объяснил он.

8 марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. При этом в Белом доме заявили о приостановке действия пошлин для ряда торговых партнёров США.

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе своего визита в США заявил, что вероятное введение Вашингтоном пошлин на продукцию из ЕС, которое запланировано на 1 мая 2018 года, можно сравнить с торговой войной.