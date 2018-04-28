СМИ: Трамп собирается продлить отсрочку по введению пошлин на сталь и алюминий

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант продления отсрочки по введению пошлин на сталь и алюминий для ряда стран после 1 мая.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник.

«Сроки продления могут различаться для каждой страны в зависимости от достигнутого в переговорах прогресса по этому и другим торговым вопросам», — указал собеседник.

В частности, отсрочка будет предоставлена Канаде и Мексике в связи с тем, что три страны добились прогресса во время обсуждения вопроса по поставке стали и алюминия на переговорах по сохранению Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

При этом до сих пор неизвестно, будет ли одобрена отсрочка для Бразилии, Австралии и Аргентины.

Полностью от пошлин будет освобождена Южная Корея, так как Сеул согласился на квоты в рамках нового торгового соглашения.

Отмечается, что именно квоты «являются активной частью переговоров со всеми странами в списке исключений».

8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. При этом в Белом доме заявили о приостановке действия пошлин для ряда торговых партнёров США.