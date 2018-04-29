Эксперт рассказал, к чему может привести торговый ультиматум США странам Европы

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Марианна Чурсина
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что американская сторона выдвинула странам ЕС и Канаде требование согласиться на квоты на экспорт металлов в Соединённые Штаты.

«Торговых войн давно уже не было. И тот факт, что по итогам переговоров с Меркель и Макроном США выдвинули подобного рода ультиматум, доказывает, что Америка готова зайти достаточно далеко. Сложно сказать, какова будет реакция Европы, но, судя по позиции, которую заняла Меркель, мы можем ожидать начала хотя бы вялотекущей войны», — рассказал он.

Васильев также добавил, что если ЕС будет отвечать на действия США, то преимущество может оказаться вовсе не на стороне Вашингтона.

«Если сегодня Европа ответит защитными мерами, то они, вероятно, ударят по США больше, чем по европейским странам. Ударят больнее именно по американской экономике. Вопрос состоит только в том, прибегнет Европа к этим мерам или нет. Поэтому многие считают, что стратегия Трампа в данном вопросе достаточно непродуманная», — отметил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американцы выдвинули требование странам Европейского союза и Канаде согласиться на квоты на экспорт металлов в США.

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