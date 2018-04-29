Северная Корея готова к диалогу с Японией «в любое время»
Отмечается, что слова северокорейского лидера президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал премьер-министру Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшегося между ними телефонного разговора.
27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.
По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.