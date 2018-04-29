Северная Корея готова к диалогу с Японией «в любое время»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к переговорам с Японией «в любое время». Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителя южнокорейской администрации.

Отмечается, что слова северокорейского лидера президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал премьер-министру Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшегося между ними телефонного разговора. 27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом. По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.