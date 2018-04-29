Президент Филиппин назвал северокорейского лидера своим кумиром

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына своим кумиром. Об этом сообщает ABS-CBN.

«Он мой кумир. Его всегда изображали плохим парнем, но, совершив один грандиозный поступок, он стал для всех героем», — сказал Дутерте, добавив, что в случае, если ему представится встретиться с Ким Чен Ыном, он его обязательно поздравит.

27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.