В Госдепе США призвали представителей всех политических сил Армении начать переговоры

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Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты продолжают пристально следить за ситуацией в Армении, а также призвала представителей всех политических сил страны сесть за стол переговоров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Соединённые Штаты продолжают пристально следить за ситуацией в Армении... Мы призываем все вовлечённые стороны начать переговоры в духе доброй воли с целью формирования нового правительства в соответствии с Конституцией страны, а также достичь договорённости, которая отражала бы интересы всех армян», — говорится в заявлении.

При этом Науэрт отметила, что в Вашингтоне верят в то, что представители органов, обеспечивающих безопасность в ходе проходящих в стране демонстраций, а также сами протестующие откажутся от применения силы в рамках запланированных в будущем мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Армении начались демонстрации против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Позже стало известно, что избранный премьер подал в отставку.

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительствакабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

Вопрос избрания главы правительства Армении будет обсуждаться 1 мая.

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