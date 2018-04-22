В протестах в Ереване принимают участие десятки тысяч человек

Несмотря на задержание лидеров оппозиции, в митингах в столице Армении приминают участие десятки тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестами руководит член правления возглавляемой Николом Пашиняном партии «Гражданский договор» Ален Симонян.

При этом агентство со ссылкой на Минздрав Армении сообщает, что в ходе демонстраций пострадали девять человек.

«В данный момент в больницах Еревана лечение продолжают девять пострадавших. Семеро из них госпитализированы в воскресенье. Один из пациентов будет выписан в ближайшие часы», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна.

Издание kp.ru сообщало, что полиция Еревана задержала лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога.