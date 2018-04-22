В протестах в Ереване принимают участие десятки тысяч человек

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Несмотря на задержание лидеров оппозиции, в митингах в столице Армении приминают участие десятки тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
В протестах в Ереване принимают участие десятки тысяч человек
  • Reuters

Отмечается, что протестами руководит член правления возглавляемой Николом Пашиняном партии «Гражданский договор» Ален Симонян.

При этом агентство со ссылкой на Минздрав Армении сообщает, что в ходе демонстраций пострадали девять человек.

«В данный момент в больницах Еревана лечение продолжают девять пострадавших. Семеро из них госпитализированы в воскресенье. Один из пациентов будет выписан в ближайшие часы», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна.

Издание kp.ru сообщало, что полиция Еревана задержала лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога.

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