Делегация Армении не приехала на заседание ОДКБ из-за обстановки в Ереване

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Делегация Армении не приехала на заседание Координационного совета по борьбе с незаконной миграцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ату из-за обстановки в Ереване. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Он проинформировал участников заседания, что накануне была получена телеграмма из Армении, в которой говорится, что участие делегации страны в мероприятии не предоставляется возможным. 

«Я думаю, что мы все с пониманием отнесёмся. Обстановка действительно сложная. Они участвуют в нормализации обстановки в Армении», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее в МИД России выразили надежду на то, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом поле.

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