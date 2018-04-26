Делегация Армении не приехала на заседание ОДКБ из-за обстановки в Ереване

Делегация Армении не приехала на заседание Координационного совета по борьбе с незаконной миграцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ату из-за обстановки в Ереване. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Он проинформировал участников заседания, что накануне была получена телеграмма из Армении, в которой говорится, что участие делегации страны в мероприятии не предоставляется возможным.

«Я думаю, что мы все с пониманием отнесёмся. Обстановка действительно сложная. Они участвуют в нормализации обстановки в Армении», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее в МИД России выразили надежду на то, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом поле.