МИД: в Москве надеются, что ситуация в Армении будет развиваться в правовом поле

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В Москве надеются, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к диалогу. Об этом говорится в комментарии МИД России.
МИД: в Москве надеются, что ситуация в Армении будет развиваться в правовом поле
  • Reuters

«Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу», — говорится в комментарии МИД.

Также в ведомстве выразили уверенность, что возвращение жизни в Армении в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают её коренным интересам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении.

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