Два депутата из правящей коалиции Армении поддержали акцию протеста

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Депутаты парламента Армении от входящей в правящую коалицию партии «Дашнакцутюн» Сурен Манукян и Андраник Карапетян поддержали акции протеста в Ереване.
Два депутата из правящей коалиции Армении поддержали акцию протеста
  • Reuters

«Я, Сурен Манукян, нахожусь в командировке в Батуми с 22 по 26 апреля, участвую в мероприятии в рамках ПА НАТО, но внимательно слежу за происходящими в Армении событиями и выражаю свою солидарность с народной революцией и её лидером Николом Пашиняном», — приводит РИА Новости его заявление.

Как уточняет Интерфакс, член фракции «Дашнакцутюн» Андраник Карапетян также поддержал протестное движение.

Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил за проведение в стране внеочередных парламентских выборов.

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

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