Врио премьера Армении предложил провести внеочередные выборы в парламент

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил за проведение в стране внеочередных парламентских выборов.

«Мы предлагаем: давайте проведём внеочередные выборы. И если народ выберет его (лидера оппозии Никола Пашиняна. — RT), он и пойдёт… Кандидат от народа избирается на выборах», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Карапетян заявил, что запланированная на 25 апреля встреча с Пашиняном не состоится из-за предъявленных властям новых требований.

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Врио главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.