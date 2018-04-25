Врио премьера Армении предложил провести внеочередные выборы в парламент

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Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил за проведение в стране внеочередных парламентских выборов.
Врио премьера Армении предложил провести внеочередные выборы в парламент
  • Reuters

«Мы предлагаем: давайте проведём внеочередные выборы. И если народ выберет его (лидера оппозии Никола Пашиняна. — RT), он и пойдёт… Кандидат от народа избирается на выборах», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Карапетян заявил, что запланированная на 25 апреля встреча с Пашиняном не состоится из-за предъявленных властям новых требований.

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Врио главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

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