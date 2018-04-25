Врио премьера Армении объяснил, почему не состоится встреча с Пашиняном

Временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян заявил, что запланированная встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном не состоится в среду, 25 апреля, из-за предъявленных властям новых требований.

«Заранее анонсированная встреча не состоится, так как Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности формата, повестки и освещения встречи», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером, если народ «возложит на него ответственность».

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.