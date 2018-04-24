Лидер оппозиционного движения Армении заявил о готовности стать премьером

Лидер оппозиционного движения, организовавшего протесты в Ереване, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером, если народ «возложит на него ответственность».

«Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдёт», — цитирует РИА Новости оппозиционера.

Он добавил, что премьером Армении должен быть выбран представитель народа, а не Республиканской партии.

«Я не собираюсь говорить с Карапетяном (врио премьера. — RT), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и. о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства», — заявил Пашинян.

По его словам, «эра Республиканской партии закончилась, они не должны цепляться за власть».

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.