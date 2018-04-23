Захарова прокомментировала ситуацию в Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последние события в Армении.

«Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, — великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают события в Армении её внутренним делом.