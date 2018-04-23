В Кремле считают события в Армении её внутренним делом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают события в Армении её внутренним делом.
В Кремле считают события в Армении её внутренним делом
  • Reuters

«Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это всё, что я могу сказать», — отметил Песков.

По его словам, в России внимательно наблюдают за происходящим.

«Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭС. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что десятки людей в военной форме, утверждающие, что они служат в ВС Армении, присоединились к акции протеста.

Позднее Минобороны Армении осудило участие военных в митинге в Ереване.

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