Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают события в Армении её внутренним делом.

«Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это всё, что я могу сказать», — отметил Песков.

По его словам, в России внимательно наблюдают за происходящим.

«Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭС. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что десятки людей в военной форме, утверждающие, что они служат в ВС Армении, присоединились к акции протеста.

Позднее Минобороны Армении осудило участие военных в митинге в Ереване.