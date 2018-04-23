Минобороны Армении осудило участие военных в митинге в Ереване

Минобороны Армении осудило участие группы военнослужащих миротворческой бригады ВС республики в митинге в Ереване.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Действия указанных военнослужащих рассматриваются не только как нарушение режима пребывания в воинской части и отказ от выполнения своих обязанностей путём самовольного оставления части, в связи с чем подано соответствующее обращение в компетентные органы, но как грубое нарушение принципа невмешательства ВС в политические процессы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что десятки людей в военной форме, утверждающих, что они служат в ВС Армении, присоединились к акции протеста.