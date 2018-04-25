Госдеп США призвал все стороны в Армении к конструктивному диалогу

США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Предстоящие дни являются историческим моментом для народа Армении и их избранных лидеров, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона», — говорится в заявлении Науэрт.

Она отметила, что США ждут с нетерпением начала «тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес».

Ранее лидер оппозиционного движения, организовавшего протесты в Ереване, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером, если народ «возложит на него ответственность».

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.