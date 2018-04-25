Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают следить за ситуацией в Армении.
Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении
  • Reuters

«По-прежнему мы считаем, что это внутреннее дело, и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию», — заявил Песков.

Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил за проведение в стране внеочередных парламентских выборов.

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

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