МИД призвал россиян избегать центра Еревана из-за новых демонстраций

Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России предупредил россиян о новой волне демонстраций в Ереване и порекомендовал избегать центра армянской столицы. Об этом говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Reuters

«Армения — новая волна демонстраций в Ереване, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы», — говорится в сообщении. #Армения – новая волна демонстраций в г.Ереван, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы pic.twitter.com/PEwFW2aPSd — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 25 апреля 2018 г. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении.