МИД призвал россиян избегать центра Еревана из-за новых демонстраций

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Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России предупредил россиян о новой волне демонстраций в Ереване и порекомендовал избегать центра армянской столицы. Об этом говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
МИД призвал россиян избегать центра Еревана из-за новых демонстраций
  • Reuters

«Армения — новая волна демонстраций в Ереване, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы», — говорится в сообщении. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении.

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