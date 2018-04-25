МИД призвал россиян избегать центра Еревана из-за новых демонстраций
- Reuters
«Армения — новая волна демонстраций в Ереване, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы», — говорится в сообщении.
#Армения – новая волна демонстраций в г.Ереван, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы pic.twitter.com/PEwFW2aPSd— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 25 апреля 2018 г.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении.