Лукашенко и Саркисян обсудили ситуацию в Армении

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Армении Армен Саркисян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ереване. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
Лукашенко и Саркисян обсудили ситуацию в Армении
  • Reuters

«Президент Армении подробно рассказал главе белорусского государства о нынешней ситуации в стране, подтвердив, что она остаётся сложной. Вопрос будущего Армении сегодня стоит ребром», — заявили в пресс-службе. 

Отмечается, что Саркисян также «подробно рассказал об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях, которые он сейчас проводит с парламентскими коалициями».

Оба лидера выразили «абсолютное единодушие» по вопросу недопустимости нарушения Конституции ни одним гражданином, «особенно при формировании нового правительства».

Также они согласовали график дальнейших действий и договорились работать в контакте. 

Кроме того, была достигнута договорённость об отправке в Армению группы белорусских журналистов для объективного освещения событий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении.

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