В ОБСЕ приветствуют намерение КНДР и Южной Кореи подписать мирный договор

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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер приветствует намерение КНДР и Южной Кореи подписать мирный договор, а также начать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Я надеюсь, что это событие положительно скажется на нашей глобальной безопасности и вдохновит другие находящиеся в состоянии конфликта государства выйти на путь мира», — заявил он.

При этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано также отметил, что приветствует решение представителей двух стран.

«Я приветствую встречу двух корейских лидеров сегодня. Это значительный шаг вперёд. Я надеюсь, что исход встречи внесёт позитивный вклад в снятие напряжения в регионе», — заключил он.

Ранее стало известно, что по итогам саммита северокорейский лидер Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин приняли совместную декларацию. В частности, Пхеньян и Сеул договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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