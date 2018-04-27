Трамп не считает, что Ким Чен Ын играет с вопросом денуклеаризации

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын не играет с ним, говоря о готовности отказаться от ядерного оружия.

«Мы не собираемся быть обыгранными, окей? Мы собираемся, надеюсь, заключить сделку, если нет — это прекрасно», — приводит The Hill слова Трампа.

Президент США также заявил, что его встреча с лидером КНДР может состояться в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что по итогам саммита Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин приняли совместную декларацию. В частности, Пхеньян и Сеул договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Политолог Ирина Ланцова, научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, в беседе с НСН прокомментировала возможность проведения переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Швейцарии.

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