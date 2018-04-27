Эксперт рассказал о возможных перспективах встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

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Марианна Чурсина
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT прокомментировал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, на которой обсуждался в том числе вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. По словам эксперта, и на севере, и на юге в долгосрочной перспективе эти переговоры рассматривают как шаги к объединению государств.
Эксперт рассказал о возможных перспективах встречи лидеров КНДР и Южной Кореи
  • Reuters

«Другое дело, что на этом пути стоит целый ряд проблем, которые нужно решить. И связаны они прежде всего не с КНДР, а с Южной Кореей, которая даже по формальным признакам является неполноценным государством и находится в частичной оккупации США. Для того чтобы Корея могла полноценно объединиться в единое государство, нужно менять конституцию юга, решать вопрос о нахождении американских баз там. Пхеньян, чтобы объединяться, безусловно, тоже должен будет предпринимать шаги, но он в этом отношении свободен, поскольку говорить о КНДР как о неполноценном государстве нельзя», — отметил эксперт.

По словам Солонникова, в результате нынешних переговоров можно ожидать демилитаризации и экономического сближения между КНДР и Южной Кореей.

«Могут быть договорённости о совместных экономических программах, логистических проектах, в чём заинтересованы целый ряд государств, в том числе Россия… Эти шаги, наверное, будут сделаны. А что касается перспективы объединения Кореи, то это ещё очень большой и долгий путь», — заключил он.

27 апреля в Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи.

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