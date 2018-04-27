Эксперт рассказал о возможных перспективах встречи лидеров КНДР и Южной Кореи
- Reuters
«Другое дело, что на этом пути стоит целый ряд проблем, которые нужно решить. И связаны они прежде всего не с КНДР, а с Южной Кореей, которая даже по формальным признакам является неполноценным государством и находится в частичной оккупации США. Для того чтобы Корея могла полноценно объединиться в единое государство, нужно менять конституцию юга, решать вопрос о нахождении американских баз там. Пхеньян, чтобы объединяться, безусловно, тоже должен будет предпринимать шаги, но он в этом отношении свободен, поскольку говорить о КНДР как о неполноценном государстве нельзя», — отметил эксперт.
По словам Солонникова, в результате нынешних переговоров можно ожидать демилитаризации и экономического сближения между КНДР и Южной Кореей.
«Могут быть договорённости о совместных экономических программах, логистических проектах, в чём заинтересованы целый ряд государств, в том числе Россия… Эти шаги, наверное, будут сделаны. А что касается перспективы объединения Кореи, то это ещё очень большой и долгий путь», — заключил он.
27 апреля в Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи.