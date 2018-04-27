Сестра Ким Чен Ына предложила ускорить объединение КНДР и Южной Кореи
Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон во время переговоров с южнокорейской стороной предложила ускорить объединение двух стран, об этом сообщил пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.
«Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи», — цитирует его ТАСС.
По его словам, это предложение вызвало дружный и одобрительный смех у присутствующих за столом переговоров.
Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил северокорейскому коллеге соединить железные дороги обеих стран.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: