Сестра Ким Чен Ына предложила ускорить объединение КНДР и Южной Кореи

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон во время переговоров с южнокорейской стороной предложила ускорить объединение двух стран, об этом сообщил пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

«Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи», — цитирует его ТАСС. По его словам, это предложение вызвало дружный и одобрительный смех у присутствующих за столом переговоров. Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил северокорейскому коллеге соединить железные дороги обеих стран.