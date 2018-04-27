Сестра Ким Чен Ына предложила ускорить объединение КНДР и Южной Кореи

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Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон во время переговоров с южнокорейской стороной предложила ускорить объединение двух стран, об этом сообщил пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

«Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это предложение вызвало дружный и одобрительный смех у присутствующих за столом переговоров.

Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил северокорейскому коллеге соединить железные дороги обеих стран.

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