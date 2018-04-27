Мун Чжэ Ин предложил соединить железные дороги Южной Кореи и КНДР
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил северокорейскому коллеге соединить железные дороги обеих стран. Ким Чен Ын в свою очередь заявил о желании чаще встречаться.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир», — привёл представитель администрации слова Ким Чен Ына.
Ранее в Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: