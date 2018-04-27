Мун Чжэ Ин предложил соединить железные дороги Южной Кореи и КНДР

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил северокорейскому коллеге соединить железные дороги обеих стран. Ким Чен Ын в свою очередь заявил о желании чаще встречаться.

Об этом сообщает РИА Новости. «Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир», — привёл представитель администрации слова Ким Чен Ына. Ранее в Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи.