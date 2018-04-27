Завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи

В Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что северокорейский лидер и его делегация вернулись на машинах на северную сторону через военно-демаркационную линию Пханмунджома на обеденный перерыв. Его автомобиль сопроводили бегущие охранники.

Главы КНДР и Южной Кореи обменялись рукопожатиями на встрече в Пханмунджоме.