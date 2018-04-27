Завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи
В Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что северокорейский лидер и его делегация вернулись на машинах на северную сторону через военно-демаркационную линию Пханмунджома на обеденный перерыв. Его автомобиль сопроводили бегущие охранники.
Главы КНДР и Южной Кореи обменялись рукопожатиями на встрече в Пханмунджоме.
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