Внучка пострадавшей в Торонто гражданки России рассказала о состоянии бабушки

Короткая ссылка
Внучка гражданки России Александры Кожевниковой, пострадавшей при наезде автомобиля на людей в Торонто, рассказала Пятому каналу о состоянии бабушки.

«Она живет в Канаде около 12 лет», — заявила Юлия Меркель.

По её словам, когда она узнала о произошедшем, то стала звонить дяде, поскольку бабушка уже не выходила на связь.

Как отметила Меркель, Кожевникова ничего не помнит об аварии. Родственники утверждают, что пострадавшая уже идёт на поправку.

23 апреля автомобиль совершил наезд на людей в Торонто. По последним данным, в результате происшествия погибли десять человек.

Совершившему наезд на пешеходов в Торонто 25-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных