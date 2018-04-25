Гражданка России пострадала при наезде автомобиля на людей в Торонто

Гражданка России пострадала во время наезда фургона на пешеходов в канадском Торонто 23 апреля. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства в Оттаве.

«В ходе трагического инцидента 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России, имеющая также и канадское гражданство», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что её состояние оценивается как стабильное.

Ранее совершившему наезд на пешеходов в Торонто были предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства.

23 апреля автомобиль совершил наезд на людей в Торонто. По последним данным, в результате происшествия погибли десять человек.