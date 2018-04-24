Совершившему наезд на пешеходов в Торонто предъявлены обвинения в убийстве
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Отмечается, что молодому человеку предъявлено 10 обвинений в убийстве первой степени и 13 обвинений в попытке убийства.
Ранее сообщалось, что в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто погибли по меньшей мере 10 человек, 15 получили травмы различной степени тяжести.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз готов оказать любую помощь Канаде в расследовании произошедшего.