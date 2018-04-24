ЕС предложил помощь Канаде в расследовании инцидента в Торонто

Европейский союз готов оказать любую помощь Канаде в расследовании наезда автомобиля на людей, в результате которого погибли десять человек. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«С потрясением и грустью я узнал о шокирующем происшествии в Торонто. Я выражаю глубокие соболезнования пострадавшим и близким погибших. ЕС готов оказать любую помощь городу Торонто и канадским властям в связи с этим инцидентом», — говорится в заявлении Юнкера.

23 апреля микроавтобус совершил наезд на пешеходов в Торонто. По последним данным, погибли десять человек.

Глава британского МИД Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с происшествием.