Число погибших в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто увеличилось до 10

Короткая ссылка
По меньшей мере 10 человек погибли и 15 пострадали в результате наезда фургона на пешеходов в канадском Торонто.

Об этом сообщает NBS со ссылкой на официальные данные.

«Официальный отчёт: 10 человек погибли и 15 пострадали в результате наезда фургона», — пишет телекомпания.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Канады подтвердили информацию, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли по меньшей мере девять человек, а ещё 16 получили травмы.

СМИ сообщают, что следствие полагает, что произошедшее было терактом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных