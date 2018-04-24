Число погибших в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто увеличилось до 10

По меньшей мере 10 человек погибли и 15 пострадали в результате наезда фургона на пешеходов в канадском Торонто.

Об этом сообщает NBS со ссылкой на официальные данные.

«Официальный отчёт: 10 человек погибли и 15 пострадали в результате наезда фургона», — пишет телекомпания.

UPDATE: Officials report 10 people were killed and 15 people injured by van https://t.co/lF10J2q4c5 — NBC News (@NBCNews) 24 апреля 2018 г.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Канады подтвердили информацию, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли по меньшей мере девять человек, а ещё 16 получили травмы.

СМИ сообщают, что следствие полагает, что произошедшее было терактом.