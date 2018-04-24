СМИ: Следствие полагает, что наезд на людей в Торонто был терактом

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Следователи считают, что наезд фургона на пешеходов в канадском Торонто был терактом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спецслужбы США.

«Источник сообщил, что нет никаких оснований полагать, что инцидент, во время которого арендованный фургон протаранил толпу, был несчастным случаем», — указывает агентство.

Отмечается, что спецслужбы США традиционно оказывают помощь канадским коллегам в подобных происшествиях.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Канады подтвердили информацию, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли по крайней мере девять человек, а ещё 16 получили травмы.

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