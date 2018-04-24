Посольство России в Канаде: данных о пострадавших в Торонто россиянах нет

Посольство России в Канаде заявило, что в настоящий момент у дипмиссии нет данных о том, что среди пострадавших в результате наезда фургона в Торонто есть россияне.

Об этом РИА Новости сообщил представитель посольства.

«На момент нашего разговора данных о пострадавших российских гражданах получено не было», — сказал он, отметив, что ситуацию отслеживает российское генконсульство в Торонто.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Канады подтвердили информацию, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли по крайней мере девять человек, а ещё 16 получили травмы.



