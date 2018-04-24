Эксперт оценил заявление стран G7 о возможности ужесточения антироссийских санкций

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление глав МИД стран G7 о возможности усиления санкций против России из-за ситуации на Украине.

«Пока очевидно, что государства, которые входят в G7 и которые раньше образовывали с Россией G8, пытаются оказать давление на нашу страну с целью принудить её исполнить свои требования по ряду политических моментов. Не нужно думать, что какие-то шаги в направлении Донбасса смогут остановить санкционное давление. Отсылка к Минским соглашениям весьма символична, потому что Россия не является стороной конфликта, она организатор переговорного процесса. Если главы G7 так озабочены конфликтом в Донбассе, то почему они не объявляют санкции, например, против Пакистана и Индии в случае с многолетним конфликтом вокруг штата Джамму и Кашмир? Существует множество конфликтов, которые требуют своего разрешения и которые весьма напоминают конфликт в Донбассе», — отметил Безпалько.

По его словам, в реальности санкционное давление на Россию связано в первую очередь с проведением нашей страной независимой политики.

«Руководство России сделало правильный выбор, выйдя из группы стран «Большой восьмёрки» и перестав финансировать ПАСЕ. Возможно, в дальнейшем России потребуется прекратить финансирование ряда других организаций, в которых она состоит и которые используются исключительно для давления на нашу страну. Сейчас идёт речь о геополитическом противостоянии, о попытках сдержать развитие России и, в частности, лишить её возможности самостоятельного пути в мировой политике», — заключил Безпалько.

При этом он отметил, что Россия продолжает придерживаться норм международного права, в то время как страны — участницы G7 «очень часто его нарушают».

Ранее страны «Большой семёрки» заявили о возможности усиления санкций против России из-за ситуации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что результаты переговоров государств G7 имеют все признаки существующей русофобской повестки дня.