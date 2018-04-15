Вучич заявил, что Сербия придерживается нейтралитета в связи с атакой США на Сирию
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Как сообщает пресс-служба президента, об этом Вучич сообщил послу США в Белграде Кайлу Скотту, пригласившему Сербию принять участие в расследовании инцидента в сирийской Думе, которое проводит ОЗХО.
Вучич сказал, что Сербия осуждает использование химического оружия в любой точке мира, но, будучи территориально маленькой страной, она не хочет вмешиваться в отношения между великими державами.
«Сербия ревностно хранит свой военный нейтралитет. Наша страна хочет со всеми разговаривать и иметь партнёрские и дружеские отношения», — заявил Вучич.
Ранее президент Сербии заявил, что нельзя обвинять Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, не имея доказательств.