Вучич заявил, что Сербия придерживается нейтралитета в связи с атакой США на Сирию

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика придерживается политики нейтралитета в связи с ракетными ударами США и союзников по Сирии.
Вучич заявил, что Сербия придерживается нейтралитета в связи с атакой США на Сирию
  • globallookpress.com
  • © Christian Thiel

Как сообщает пресс-служба президента, об этом Вучич сообщил послу США в Белграде Кайлу Скотту, пригласившему Сербию принять участие в расследовании инцидента в сирийской Думе, которое проводит ОЗХО. 

Вучич сказал, что Сербия осуждает использование химического оружия в любой точке мира, но, будучи территориально маленькой страной, она не хочет вмешиваться в отношения между великими державами. 

«Сербия ревностно хранит свой военный нейтралитет. Наша страна хочет со всеми разговаривать и иметь партнёрские и дружеские отношения», — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что нельзя обвинять Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, не имея доказательств. 

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