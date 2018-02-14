СМИ: Польский работодатель оставил на улице свою украинскую работницу с инсультом

В польском городе Срьода-Великопольська следователи начали расследование в отношении гражданина Польши, который нелегально трудоустроил к себе украинку, а когда у неё произошёл инсульт — вывез её в соседний населённый пункт, оставил на скамейке на улице и заявил полицейским, что она в пьяная.

Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что состояние гражданки Украины стало резко ухудшаться в нерабочее время. Её работодатель решил не вызывать скорую помощь, а увезти подальше и вызвать полицию, выдав умирающую женщину за человека в нетрезвом состоянии.

Уточняется, что пока никому обвинения в связи с данным инцидентом не предъявлены, но следователи уже изъяли у предприятия, где работала украинка, видео с камер наблюдения и в настоящий момент пытаются получить её медицинские документы.

Ранее министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в стране подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран — нечленов ЕС, получают украинцы.