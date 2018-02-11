Польское издание сообщило, что украинцы влияют на экономику страны больше президента
Отмечается, что опередить граждан Украины смог лишь премьер страны Матеуш Моравецкий, который занял первую строчку в списке. Президенту Польши Анджею Дуде досталось третье место.
Данную позицию в газете объяснили тем, что страна нуждается в рабочих ресурсах, а больше всего трудовых мигрантов в Польше как раз из Украины.
Уточняется, что в прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины.
Ранее министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в стране подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран — нечленов ЕС, получают украинцы.
В декабре глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы «спасают польскую экономику».