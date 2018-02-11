Польское издание сообщило, что украинцы влияют на экономику страны больше президента

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Издание Dziennik Gazeta Prawna составило рейтинг «50 самых влиятельных людей польской экономики», в котором второе место заняли украинцы.

Отмечается, что опередить граждан Украины смог лишь премьер страны Матеуш Моравецкий, который занял первую строчку в списке. Президенту Польши Анджею Дуде досталось третье место.

Данную позицию в газете объяснили тем, что страна нуждается в рабочих ресурсах, а больше всего трудовых мигрантов в Польше как раз из Украины.

Уточняется, что в прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины.

Ранее министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в стране подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран — нечленов ЕС, получают украинцы.

В декабре глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы «спасают польскую экономику».

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