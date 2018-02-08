Американский аналитический центр рассказал о массовом бегстве украинцев в ЕС

Неправительственный аналитический центр США Atlantic Council опубликовал исследование, в котором говорится о массовой миграции жителей Украины в восточные страны Европейского союза.

Как указывается в анализе, уже сейчас украинцы являются крупнейшим нацменьшинством в Чешской Республике и вскоре такая ситуация может сложиться в большинстве городов всего восточноевропейского региона.

Причиной этому служат как проблемы на Украине, так и демографическая ситуация в принимающих странах, где наблюдается уменьшение населения. В связи с этим страны Восточной и Центральной Европы активно завлекают к себе украинцев, так как они куда лучше адаптируются к местной культуре, нежели мигранты из арабских стран и Африки.

Отмечается, что сложившаяся ситуация создаёт серьёзные проблемы для самой Украины, повышая перспективы резкого демографического спада, который может повлечь за собой ряд других негативных последствий.

Ранее министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в стране подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран — нечленов ЕС, получают украинцы. Позднее Департамент миграции Литвы добавил, что число приехавших работать в страну украинцев увеличилось вдвое в 2017 году.