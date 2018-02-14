Вице-премьер Украины обсудит в Польше закон о запрете «бандеровской идеологии»

Вице-премьер Украины Павел Розенко 16 февраля посетит Польшу для обсуждения закона о запрете «бандеровской идеологии», а также для «снятия напряжения в украинско-польских отношениях».

«Сейчас нам чрезвычайно важно снять то напряжение в украинско-польских отношениях, которое последнее время, в том числе искусственно, накручивается различными политическим силами… Поэтому основная миссия — начать диалог с польской стороной на эту тему», — цитирует Розенко пресс-служба вице-премьера.

При этом политик отметил, что украинская сторона «не может не отреагировать на последние события, в частности относительно принятия изменений в закон об Институте национальной памяти».

«Руководствуясь позицией президента Украины, Верховной рады Украины и правительства Украины, мы ожидаем от польской стороны не только разъяснений по этому закону. Мы считаем, что закон должен быть изменен», — заявил Розенко.

Ранее Розенко сказал, что принятый польским сенатом закон о запрете «бандеровской идеологии» связан с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.

26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал решение сената Польши принять закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».